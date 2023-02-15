МТС расширил доступ к услугам сети 4G

МТС продолжает расширять доступ к услугам сети 4G по всей Беларуси. Благодаря запуску новых базовых станций LTE-800 и LTE-1800 высокоскоростной мобильный интернет впервые появился в 17 населенных пунктах. А модернизация сети с использованием частоты 2600 МГц позволила «прокачать» связь в крупнейших городах страны.

Всего запущено 16 новых базовых станций, работающих в диапазоне LTE-800, 4 — в диапазоне LTE-1800 и 4 — LTE-2600. Еще на двух базовых станциях LTE-2600 запустили дополнительные сектора.

Работы проводились в разных регионах страны. Больше всего покрытие сети 4G увеличилось в Гродненской области. Здесь высокоскоростной мобильный интернет пришел в такие населенные пункты как Ковали, Карпейчики, Лунно, Острино, Подкосовье, Протасовщина, Рогачевщина и Заполье. В Минской области высокоскоростной доступ к онлайн-услугам стал доступен в деревнях Вязань и Паздерки. Сигналы с базовых станций LTE-800 начали принимать также жители нескольких новых населенных пунктов Брестской и Гомельской областей.

На частоте 1800 МГц увеличилась пропускная способность сети LTE в ряде локаций столицы и в агрогородке Прилуки Минского района. А с помощью частоты 2600 МГц «прокачали» мобильный интернет в Минске, Бресте, Витебске и Барановичах.

Увеличение доступности технологии LTE позволяет более эффективно пользоваться мобильным интернетом. Благодаря ей подключение к онлайн-сервисами происходит на высоких скоростях, что улучшает качество отображаемой картинки и уменьшает время на передачу данных. С 4G абоненты МТС также получают возможность ощущать преимущества голосовой связи по технологии VoLTE — с ее помощью можно одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным интернетом без потери интернет-соединения.

МТС реализует проект по улучшению качества мобильной связи и расширения географии услуг LTE совместно с инфраструктурным партнером beCloud, который занимается строительством единой сети LTE в Беларуси. Перед запуском в эксплуатацию все базовые станции проверяются на соответствие санитарным нормам и повышенным требованиям к безопасности.