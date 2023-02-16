Компания Intel представила процессоры семейства Sapphire Rapids, предназначенные для построения мощных настольных рабочих станций. Новинки вошли в серии Xeon W-3400 и Xeon W-2400. Intel называет флагман Xeon w9-3495X своим самым мощным настольным процессором из когда-либо созданных, уточняя, что речь о чипах для рабочих станций.

Представители старшего семейства Xeon W-3400 способны предложить от 12 до 56 ядер, на каждое из которых также приходится два потока. Здесь базовые частоты находятся в промежутке от 1,9 до 3,2 ГГц, а максимальные частоты также ограничены 4,8 ГГц. В этом семействе тоже представлены чипы с поддержкой разгона, включая упомянутый уже 56-ядерный флагман Xeon w9-3495X. Уровень TPD составляет от 270 до 350 Вт в зависимости от модели.

В младшем семействе Xeon W-2400 представлены процессоры с числом ядер от шести до 24. Используются ядра Golden Cove, которые поддерживают технологию Hyper-Threading, то есть процессоры предлагают вдвое большее число потоков, чем ядер. Базовые частоты варьируются от 2,1 до 3,2 ГГц, тогда как максимальные Turbo-частоты достигают 4,8 ГГц у старших моделей. При этом старшие чипы Xeon W-2400 также обладают разблокированным множителем, то есть их можно разгонять. Уровень TDP составляет от 120 до 225 Вт.

Новые процессоры способны предложить до 105 Мбайт кеша третьего уровня. Чипы Xeon W-2400 имеют четыре канала оперативной памяти и поддерживают до 2 Тбайт DDR5 с частотой до 4800 МГц. В свою очередь у Xeon W-3400 каналов памяти восемь и поддержка до 4 Тбайт DDR5 с такой же частотой. В обоих случаях поддерживает ECC-память. У разблокированных процессоров поддерживается и разгон ОЗУ, в том числе профили DDR5 XMP 3.0 RDIMM.

Процессоры Xeon W-3400 предлагают 112 линий PCIe 5.0, тогда как модели младшего семейства — 64 линии того же стандарта. Все новинки выполнены под процессорный разъём LGA 4677 и будут работать с чипсетом W790. Заявлена поддержка Wi-Fi 6E и проводного 2.5G Ethernet.

Что касается производительности, то сама Intel заявляет о повышении быстродействия на величину до 28 % в однопоточных задачах, и на величину до 120 % в многопоточных по сравнению с чипами предыдущего поколения, то есть моделями Intel Xeon W-3200 (Cascade Lake). При этом на слайдах можно заметить, что новый Xeon w9-3495X опережает Xeon W-3275 на величину до 140 %, хотя во многих задачах отрыв куда более скромный.

Цена новых процессоров Intel для рабочих станций начинается с $359 за шестиядерный Xeon w3-2423, и заканчивается на отметке в $5889 за флагманский 56-ядерный Xeon w9-3495X. В продажу новые процессоры поступят в марте.