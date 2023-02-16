В WhatsApp для Android появились новые функции

Разработчики WhatsApp обновили Android-версию приложения — теперь актуальная версия имеет номер 2.23.3.77.

Обновление может похвастаться целым рядом новых функций, призванных повысить удобство пользователей. Одним из них является возможность добавления подписей к изображениям и документам при их отправке.

Прочие функции включают поддержку более длинных тем и описаний групп, что позволяет пользователям лучше описывать свои группы. Также увеличился лимит на отправку изображений и видео.

Свежее обновление WhatsApp для Android также включает функцию создания персонализированного аватара, которого можно использовать для стикеров и фотографий профиля. Получить доступ к этой функции можно в меню «Настройки», перейти там в подпункты «Аватар» и «Начать работу». Отметим, что обновление привносит исправление ошибок и улучшение производительности.