В МТС снижены цены на популярные телевизоры, ноутбуки и планшеты

В салонах связи и интернет-магазине МТС можно приобрести телевизоры, ноутбуки и планшеты различных брендов по выгодным ценам. Сэкономить на их покупке можно до 300 рублей.

MacBook Air 13" на чипе М2 – ноутбук, который позволяет одинаково легко и с комфортом решать задачи, связанные с работой, учебой или развлечениями. 13,6-дюймовый дисплей ноутбука способен отображать 1 миллиард цветов, поэтому фотографии и видеоролики на нем выглядят невероятно эффектно. MacBook Air 13" 2022 собран на базе нового чипа Silicon M2. Для видеозвонков и проведения видеоконференций в MacBook Air 13" 2022 М2 установлена улучшенная веб-камера с разрешением 1080p.

Модель MacBook Air 13" 2022 на чипе М2 с SSD-накопителем объемом 256 GB стал доступнее на 300 рублей. Его можно приобрести за 4179 рублей. При покупке в рассрочку ежемесячный платеж составит от 217 рублей. Также на 300 рублей снижена стоимость MacBook Air 13" M1 (2020) 256GB. Он стал доступен за 3079 рублей.

С выгодой до 150 рублей доступны три модели телевизора диагональю 43, 50 и 55 дюймов из линейки P635. В основе телевизоров серии P635 лежит четырехъядерный процессор AiPQ 2.0 с тактовой частотой 1,3 ГГц, который в сочетании с алгоритмом TCL в режиме реального времени оптимизирует изображение в зависимости от контента, а также подстраивает звук. Качество звука при этом регулируется в зависимости от установленной громкости. Все телевизоры выгодно отличаются минималистичным дизайном с едва заметными рамками. Фирменная технология TCL по динамическому усилению цвета (HDR) позволяет автоматически оптимизировать яркость цвета, расширяя границы цветовой палитры.

43-дюймовый телевизор TCL 43P635 доступен в рассрочку от 45 рублей в месяц, 50-дюймовая модель TCL 50P635 — от 63,50 рубля в месяц, 55-дюймовая версия TCL 55P635 — от 71,30 рубля в месяц.

TECNO Megabook T1 стильный ноутбук, оснащенный 15,6-дюймовым Full HD-экраном со 100% охватом цветового пространства sRGB. Поддержка широкой цветовой палитры поможет увидеть все оттенки, которые используются на большинстве интернет-страниц. Комфортный для глаз экран получил сертификацию TÜV, что гарантирует низкий уровень вредного для глаз излучения. Качественную запись и передачу звука обеспечивает двойной микрофон с поддержкой AI и электронной системой шумоподавления. Громкие динамики воспроизводят объемный стереозвук.

Перечень этих и других моделей телевизоров, ноутбуков и планшетов со сниженными ценами на них представлены по ссылке.