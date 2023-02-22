ИИ-бота ChatGPT научили управлять роботами и дронами

Исследователи Microsoft опубликовали доклад о том, как ChatGPT может упростить программирование дронов и роботов. Система уже неоднократно демонстрировала, что может на основе текстовых команд писать и отлаживать программы на разных языках программирования. Вот в Microsoft и решили проверить, подходит ли ChatGPT для выполнения аналогичных задач в робототехнике.

Как выяснилось, платформа действительно многое смогла сделать сама, хотя и нуждалась в некоторой помощи. Перед тем, как поручать ChatGPT управление роботом, исследователи указывали, какие функции можно из высокоуровневой библиотеки можно задействовать, и какие есть ограничения. Когда инструкции оказываются неоднозначными, ChatGPT задавал уточняющие вопросы и потом генерировал сложный код для управления машиной. Системе при этом безразлично, в каких условиях работает подконтрольная машина: в реальном мире или в симуляции.

Чат-бот успешно выполнил все поставленные перед ним задачи. В одном случае его попросили, чтобы дрон сделал селфи, и ChatGPT направил машину к зеркалу, где та сделала снимок на камеру. В другом — чат-бот запрограммировал роботизированный манипулятор, чтобы тот выложил логотип Microsoft из цветных деревянных кубиков. Исследователи, однако, предостерегли коллег от излишнего доверия к ИИ: большие языковые модели время от времени склонны генерировать неверные ответы, поэтому человеку следует контролировать работу системы.