OpenAI анонсировала платформу Foundry, позволяющую сторонним компаниям и разработчикам использовать новейшие модели машинного обучения на выделенных мощностях, а также создавать собственные решения с использованием технологий искусственного интеллекта.

Foundry позволит выполнять мониторинг конкретных процессов, используя те же инструменты и информационные панели, что OpenAI применяет для создания и оптимизации ИИ-моделей. Кроме того, платформа обеспечит управление обновлениями версий ПО и позволит пользователям решать, обновляться ли до более современных версий моделей от OpenAI.

Аренда мощностей будет доступна на срок 3 месяца или на год, использование каждой отдельной модели потребует определённого количества вычислительных блоков. Как сообщает TechCrunch, сервис обойдётся довольно дорого. Например, использование «лёгкой» версии GPT-3.5 будет стоить $78 тыс. за три месяца или $264 тыс. за год. Пользователи заметили, что одна из генеративных языковых моделей имеет ряд специфичных настроек, не свойственных GPT-3.5. Это позволяет предположить, что клиентам будет предложена долгожданная модель GPT-4 или какое-либо промежуточное решение.

Сегодня OpenAI находится под давлением со стороны инвесторов, ожидающих отдачи от многомиллиардных вложений, в частности, со стороны Microsoft. В 2023 году разработчик намерен заработать $200 млн. Известно, что Microsoft потратила уже $1 млрд и пообещала инвестировать ещё больше. Не последнюю роль в этом бизнесе играет высокая стоимость вычислений. Тренировка ИИ-моделей стоит миллионы долларов, а дальнейшее их обслуживание обходится не дешевле. Так, по данным одного из основателей и главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), каждая сессия общения с чат-ботом ChatGPT стоит несколько центов, а с учётом того, что число пользователей перевалило за миллион ещё в декабре, проект получается довольно дорогим.

Пытаясь монетизировать разработки, OpenAI недавно запустила Pro-версию ChatGPT Plus, использование которой обходится подписчикам в $20 ежемесячно. Также компания интегрировала своего бота в поисковик Bing и планирует включить свои разработки в приложения Microsoft вроде Word, PowerPoint или Outlook. Дополнительно OpenAI участвует в других ИИ-проектах, в первую очередь — связанных с Microsoft и её дочерними структурами.