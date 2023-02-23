Microsoft добавила функции чат-бота в Skype

Microsoft заявила, что функции чат-бота Bing стали доступны в Skype. В будущем компания внедрить его в корпоративный мессенджер Teams.

Чат-бота можно будет добавить в определённую группу, а также попросить ответить на вопросы при обсуждении или задать ему поиск в интернете. Так, при планировании встречи можно уточнить погоду или узнать, какие интересные мероприятия проходят в этот день. При разговоре с друзьями Bing поможет привести аргументы из интернета.

Также чат-бот теперь доступен в мобильном приложении поисковика Bing и через браузер Microsoft Edge для Android и iOS. ИИ можно отправлять голосовые запросы как в мобильной, так и в настольной версии Bing.

Microsoft планирует внедрить чат-бота в другие сервисы, в том числе и в корпоративный мессенджер Teams. Новые функции доступны тестировщикам чат-бота Bing, а все остальные могут записаться в лист ожидания. Ранее Microsoft начала постепенно ослаблять ограничения на взаимодействие с чат-ботом Bing и внедрила опцию, которая позволит пользователям выбирать тон общения с ИИ.