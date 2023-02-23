YouTube Music позволит создавать свои собственные радиостанции

Google добавила в сервис YouTube Music возможность создавать собственное радио на основе алгоритма платформы из контента различных исполнителей. Функция называется Radio Builder, и доступ к ней можно получить, прокрутив до раздела Your music tuner на главной странице YouTube Music в приложении для iOS или Android.

При создании своей радиостанции пользователь может выбрать до 30 исполнителей и уточнить, предлагать ему музыку только от этих музыкантов или включать похожих. Пользователь также может задать алгоритму выбирать только песни, которые ему уже известны, или микс из любимых и новых треков.

YouTube начала тестировать эту функцию в прошлом году и открыла доступ к ней для всех пользователей во вторник. По словам представителя Google Пола Пеннингтона, функция будет работать и для бесплатных пользователей, и для премиум-подписчиков.

В сентябре стало известно, что YouTube работает над новой программой, позволяющей авторам монетизировать свои длинные видео, в которых используется лицензионная музыка.

Программа Creator Music, открыв каталог популярной музыки для создателей контента, чтобы они могли использовать его в своих видео без ущерба для монетизации. У создателей есть несколько вариантов: они могут либо лицензировать треки напрямую и получать весь доход, либо делиться доходом с владельцами лицензий. По данным Billboard, программа потенциально затронет 27,5% создателей видео.