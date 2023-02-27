Минторг США расширил запрет на экспорт в Беларусь и Россию на электронику дороже $300

25 февраля 2023 года Минторг США расширил запрет на экспорт в Россию и Беларусь электроники. Под новые экспортные ограничения США попали смартфоны и принтеры дороже $300, а также роутеры, базовые станции, телефонное оборудование и модемы дороже конкретной суммы для каждой группы. Экспортные ограничения на предметы роскоши американская администрация ввела в марте 2022 года.

Новые ограничения затронули 276 кодов товарной номенклатуры, включая SSD-диски, видеокамеры, микрочипы, вентиляторы (настенные, напольные, для крыш), кондиционеры воздуха оптовой стоимостью более $750 в США, холодильники дороже $750, посудомоечные машины, электронные весы дороже $100, принтеры дороже $300, пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100, микроволновые печи для домашнего использования, бытовые кофемашины, электрические тостеры, смартфоны дороже $300, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.



Поставка в Россию и Беларусь товаров из расширенного перечня запрета на экспорт требует от американского экспортера или иностранного реэкспортера лицензию от регулятора, в которой в общем случае будет отказано (за исключением возможных разовых разрешений в гуманитарных целях или в адрес иностранных компаний, уходящих из России и Беларуси).