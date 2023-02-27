HONOR объявляет о глобальном запуске смартфонов серии HONOR Magic5 и HONOR Magic Vs

Глобальный технологический бренд HONOR объявил о глобальном запуске смартфонов серии HONOR Magic5 и HONOR Magic Vs — новинок популярной линейки HONOR Magic.

Совершенно новый HONOR Magic5 Pro

HONOR Magic5 Pro отличается изогнутым по четырем сторонам экраном с ультратонкими рамками и дизайном тройной камеры Star Wheel — центрального элемента задней крышки. Дизайн смартфона сочетает эффектные изгибы с отсылками к формам природных ландшафтов и современной архитектуре, демонстрируя гармоничное сочетание искусства и технологий.

Благодаря парящему 6,81-дюймовому LTPO-экрану HONOR Magic5 Pro гарантирует качественно новые ощущения от просмотра любого контента, будь то просмотр сайтов, чтение, игры или кино. Новая технология управления подсветкой обеспечивает впечатляющую яркость до 1800 нит, что обеспечивает высочайший комфорт при использовании на солнце. Специальная калибровка параметров экрана для использования в помещении и на улице помогает получить наиболее точную цветопередачу и лучший среди смартфонов HONOR опыт взаимодействия с экраном.

HONOR Magic5 Pro также оснащен выделенным контроллером экрана Discrete Display Chipset, который повышает качество движущихся изображений, обеспечивает эффект широкого динамического диапазона (HDR), увеличивает четкость видео, и обеспечивает более высокую частоту кадров при меньшем энергопотреблении.

Функция снижения мерцания плавно регулирует яркость экрана HONOR Magic5 Pro, уменьшая нагрузку на глаза. Новая функция защиты зрения с настройками в зависимости от времени суток минимизирует негативное воздействие синего света и положительно воздействует на качество сна пользователя.

HONOR Magic5 Pro оснащен тройной основной камерой с разрешением каждого сенсора 50 Мп. Широкоугольная, ультраширокоугольная оптика и телефото объектив обеспечивают полную свободу творчества в любых сценариях.

Новый алгоритм вычислительной фотографии Ultra Fusion значительно повышает четкость изображения при зуме от 3,5 до 100 крат. Процессор HONOR Image Engine обеспечивает работу технологии сверхскоростной съемку Falcon Capture. Пользователи также могут снимать сцены при слабом освещении благодаря функции Super Night Capture, а технология AI Motion Sensing Capture способна определять высшую точку прыжка и автоматически снимает наиболее эффектный кадр.