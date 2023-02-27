HONOR объявляет о глобальном запуске смартфонов серии HONOR Magic5 и HONOR Magic Vs

Глобальный технологический бренд HONOR объявил о глобальном запуске смартфонов серии HONOR Magic5 и HONOR Magic Vs — новинок популярной линейки HONOR Magic.
Совершенно новый HONOR Magic5 Pro
HONOR Magic5 Pro отличается изогнутым по четырем сторонам экраном с ультратонкими рамками и дизайном тройной камеры Star Wheel — центрального элемента задней крышки. Дизайн смартфона сочетает эффектные изгибы с отсылками к формам природных ландшафтов и современной архитектуре, демонстрируя гармоничное сочетание искусства и технологий.
Благодаря парящему 6,81-дюймовому LTPO-экрану HONOR Magic5 Pro гарантирует качественно новые ощущения от просмотра любого контента, будь то просмотр сайтов, чтение, игры или кино. Новая технология управления подсветкой обеспечивает впечатляющую яркость до 1800 нит, что обеспечивает высочайший комфорт при использовании на солнце. Специальная калибровка параметров экрана для использования в помещении и на улице помогает получить наиболее точную цветопередачу и лучший среди смартфонов HONOR опыт взаимодействия с экраном.
HONOR Magic5 Pro также оснащен выделенным контроллером экрана Discrete Display Chipset, который повышает качество движущихся изображений, обеспечивает эффект широкого динамического диапазона (HDR), увеличивает четкость видео, и обеспечивает более высокую частоту кадров при меньшем энергопотреблении.
Функция снижения мерцания плавно регулирует яркость экрана HONOR Magic5 Pro, уменьшая нагрузку на глаза. Новая функция защиты зрения с настройками в зависимости от времени суток минимизирует негативное воздействие синего света и положительно воздействует на качество сна пользователя.
HONOR Magic5 Pro оснащен тройной основной камерой с разрешением каждого сенсора 50 Мп. Широкоугольная, ультраширокоугольная оптика и телефото объектив обеспечивают полную свободу творчества в любых сценариях.
Новый алгоритм вычислительной фотографии Ultra Fusion значительно повышает четкость изображения при зуме от 3,5 до 100 крат. Процессор HONOR Image Engine обеспечивает работу технологии сверхскоростной съемку Falcon Capture. Пользователи также могут снимать сцены при слабом освещении благодаря функции Super Night Capture, а технология AI Motion Sensing Capture способна определять высшую точку прыжка и автоматически снимает наиболее эффектный кадр.
HONOR Magic5 Pro оснащен аппаратной системой безопасности Dual-TEE, разработанной совместно с Qualcomm. Благодаря дискретному чипу безопасности HONOR Magic5 обеспечивает максимальную защиту паролей и биометрических данных, таких как сканы лица и отпечатков пальцев.
В HONOR Magic5 Pro впервые в отрасли внедрена технология пространственного контроля и подавления звуков во время звонков — AI Privacy Call 2.0. В то же время для пользователя HONOR Magic5 Pro технология AI Privacy Call 2.0 до 100% повышает громкость и качество голоса собеседника.
Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает мощность для продуктивной работы и наилучшего опыта игр или других развлечений. В HONOR Magic5 Pro впервые используются антенны Wi-Fi и Bluetooth с автономной архитектурой, что повышает скорость беспроводной передачи данных на 200% и снижает задержку на 30% по сравнению с традиционной конструкцией.
HONOR Magic5 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5100 мА*ч, обеспечивающим целый день непрерывной работы. Для зарядки используются адаптеры и станции Qi с поддержкой технологии HONOR SuperCharge мощностью 66 Вт для проводной зарядки и 50 Вт для беспроводной.
HONOR Magic5 Pro работает под управлением новейшей операционной системы MagicOS 7.1 на базе Android 13 и предлагает ряд новых интеллектуальных функций, в числе который MagicRing для совместной работы нескольких устройств и Magic Text для интеллектуального распознавания текста на изображениях.
Складной смартфон HONOR Magic Vs
HONOR Magic Vs — тонкий и легкий, его толщина в сложенном состоянии составляет всего 12,9 мм, а вес — 267 граммов. Несмотря на компактные габариты, HONOR Magic Vs оснащен аккумулятором 5000 мА*ч, что является самой большой емкостью среди доступных на рынке складных смартфонов весом менее 270 г.
Размер экрана в сложенном виде составляет 6,45 дюйма с соотношением сторон 21:9 и полезной площадью 90%. HONOR Magic Vs раскладывается до сверхширокого 7,9-дюймового экрана, предоставляя улучшенный пользовательский опыт при работе с текстом, просмотре видео и создании контента.
Тройная камера HONOR Magic Vs включает основной модуль 54 Мп с сенсором IMX800, сверхширокоугольный модуль 50 Мп с функцией макросъемки и модуль 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом.
Платформа Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, HONOR Magic Vs обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность для быстрой и плавной работы. Технология Turbo X позоляет смартфону еще дольше работать без подзарядки и демонстрировать эффективность в мобильных играх и при использовании самых требовательных приложений.
HONOR Magic Vs работает под управлением новейшей операционной системы MagicOS 7.1 на базе Android 13. Экосистемная технологий HONOR Connect обеспечивает продуктивную работу с несколькими устройствами одновременно, Magic Text отвечает за интеллектуальное распознавание текста, также пользователям HONOR Magic Vs доступен улучшенный мультиоконный режим и функция APP Extender для запуска двух версий одного приложения.
Цены
Серия HONOR Magic5 будет доступна со второго квартала 2023 года. HONOR Magic5 будет стоить от 899 евро (8 ГБ + 256 ГБ), а HONOR Magic5 Pro — от 1199 евро (12 ГБ + 512 ГБ).
HONOR Magic Vs предлагается по цене от 1599 евро (12 ГБ + 512 ГБ).
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