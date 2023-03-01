Vivo представила новые смартфоны

В рамках выставки MWC 2023 компания Vivo сегодня официально представила модели V27 и V27 Pro. Новинки базируются на однокристальных системах MediaTek – старшая модель получила Dimensity 8200, младшая – Dimensity 7200. Обе SoC 4-нанометровые и с одинаковым GPU Arm Mali-G610, но частоты CPU у Dimensity 8200 повыше – 3,1 ГГц против 2,8 ГГц.

Экраны – с панелью AMOLED диагональю 6,78 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Фронтальная камера далеко не самая стандартная – с 50-мегапиксельным сенсором и автофокусом. Разработчики снабдили ее рядом программных технологий (Real-Time Extreme Night Vision, Super Night Video и Hybrid Image Stabilization), которые должны улучшить качество селфи во время съемки с недостаточным количеством света.

Основная камера – с тремя датчиками (50-мегапиксельный Sony IMX766V, 8 и 2 Мп). Тут есть система оптической стабилизации изображения в основном модуле, а характерная внешняя особенность – кольцевая вспышка.

Телефоны работают под управлением Android 13 с интерфейсом Funtouch OS 13. Есть модем 5G, Bluetiooth 5.3. Емкость аккумулятора составляет 4600 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт. Масса – 182 грамма.

vivo V27 Pro имеет три конфигурации памяти – 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ, стоимость стартует с отметки 460 долларов. У Vivo V27 две конфигурации – 8/256 и 12/256 ГБ, минимальная стоимость – 400 долларов.