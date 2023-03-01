Представлен новый Winamp

Компания Llama Group анонсировала новый Winamp: теперь это музыкальный сервис, который будет доступен во всем мире. С 15 марта он откроется для исполнителей, а с 15 апреля доступ будет открыт для всех слушателей.

Winamp был очень популярным музыкальным плеером в начале 2000-х годов, при этом разработчики утверждают, что плеер до сих пор используют 83 миллиона слушателей по всему миру. В эпоху стриминговых платформ Winamp предлагает решение одной острой проблемы в музыкальном мире: справедливое вознаграждение артистов.

«Хотя стриминговые платформы упростили артистам доступ к более широкой аудитории, доходы от них мизерные. Стриминговая революция, которая так много обещала, оставила позади многих артистов. Им не хватает контроля над тем, как их музыка представлена и продается», — заявил Александр Сабунджян, основатель и генеральный директор LLama Group.

В сердце нового Winamp находится фан-зона (Fanzone), которая предложит артистам возможность воспользоваться новыми постоянными источниками дохода. Музыканты смогут предлагать подписки, предназначенные непосредственно для их поклонников, с настраиваемыми уровнями и ценами.

В Fanzone музыканты будут получать 85% дохода, полученного от продажи эксклюзивных песен, NFT и прочего контента.