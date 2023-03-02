OpenAI представила API для интеграции ChatGPT в приложения сторонних разработчиков

Компания OpenAI сообщила о доступности для профессиональной аудитории API ChatGPT, позволяющего разработчикам интегрировать ИИ-бота в свои программные решения и создавать умные сервисы с использованием технологий машинного обучения и систем искусственного интеллекта на базе нейронных сетей.

Дополнительно OpenAI анонсировала API Whisperдля преобразования аудиофайлов в текстовый формат и обновила политику использования ИИ-служб на основе обратной связи от пользовательской аудитории.

В частности, компания обещает, что не будет использовать передаваемые ей данные для обучения моделей, если клиенты не выразят на это недвусмысленное согласие. Это поможет развеять опасения того, что бот начнёт оперировать в своей работе подлежащей защите информацией — по этой причине его запретили использовать сотрудникам некоторых компаний, поскольку, например, обучать ИИ на материалах, представляющих собой коммерческую тайну, вряд ли целесообразно — сведения могут попасть в распоряжение третьих лиц. Также в OpenAI заявили, что работают над обеспечением стабильности системы.