В России в 2025 году планируется пилотный запуск 5G-сетей

В Минцифры России обозначили сроки начала внедрения сетей связи пятого поколения в стране. По словам главы министерства Максута Шадаева, в 2025 году проекты на основе оборудования отечественного производства начнут реализовать в крупнейших городах.

Ещё в июне 2021 года глава Минцифры заявлял, что связь пятого поколения будет организована в стране только на российском оборудовании. Сообщалось, что Билайн, «МегаФон», МТС и Tele2 станут внедрять базовые сети c 2025 года. Известно, что три российских мобильных оператора уже заключили форвардные контракты на выпуск отечественных базовых станций на сумму 100 млрд рос. рублей.

По словам министра, пилотные проекты на основе российских базовых станций начнут реализовать в городах-миллионниках в 2025 году. Как сообщает РИА «Новости», замглавы Минцифры Бэлла Черкесова сообщала, что запуск 5G в России запланирован к 2024 году, но, похоже, сроки придётся передвинуть.

В начале 2022 года Минцифры выступило с предложением передать частоты 24,25−27,5 ГГц, предназначенные для радиорелейных станций, для использования сетями пятого поколения. Пока же речь идёт только об экспериментальных проектах. Так, по словам главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, в 2023 году планируется организовать покрытие сотовой связью пятого поколения (5G) столичного метрополитена.