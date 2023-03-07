Google обновила пользовательский интерфейс «Документов» и «Диска»

Компания Google приступила к развёртыванию обновлённого пользовательского интерфейса для сервисов «Документы», «Диск», «Таблицы» и «Презентации». Новый дизайн выполнен в стиле Material Design 3, что сделает облик упомянутых сервисов более современным и простым.

Изменение дизайна никак не повлияет на работоспособность сервисов Google. Они продолжат функционировать в штатном режиме, но взаимодействовать с ними будет немного проще, а элементы управления станут более упорядоченными. Вместе с этим разработчики добавили в «Документы», «Диск», «Таблицы» и «Презентации» некоторые улучшения и дополнения, которые сделают работу с сервисами более комфортной.

О намерении Google изменить дизайн некоторых своих продуктов впервые стало известно в прошлом месяце. Уже тогда было известно, что новый внешний вид сервисов компании будет напоминать нынешний облик Gmail. Работа по обновлению дизайна ведётся для того, чтобы «упростить основные процессы совместной работы» в продуктах Google.

Согласно имеющимся данным, Google начала развёртывание обновлённого пользовательского интерфейса для «Документов», «Диска», «Таблиц» и «Презентаций» на этой неделе. Ожидается, что он станет доступен всем пользователям до 25 марта. Оценить внесённые изменения смогут корпоративные клиенты и частные пользователи, а также подписчики G Suite Basic и G Suite Business.