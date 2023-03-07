ZTE представила флагманский телефон Nubia Z50 Ultra

Подразделение ZTE представило в Китае флагманский телефон Nubia Z50 Ultra. Аппарат выделяется в первую очередь своим плоским прямоугольным экраном – тут установлена панель OLED от BOE. Диагональ экрана составляет 6,8 дюйма, разрешение – 2480 х 1116 пикселей. Максимальная кадровая частота – 120 Гц, пиковая яркость – 1300 кд/кв.м. Дисплей охватывает 100% цветового пространства DCI-P3.

Два элемента размещены под экраном: первый – ультратонкий сканер отпечатков пальцев седьмого поколения, поддерживающий определение при прикосновении пальца частоты сердечных сокращений; второй – фронтальная камера четвертого поколения с 16-мегапиксельным OmniVision OV16E1Q. Создатели отмечают, что пропускание света в области камеры удалось увеличить на 30% в сравнении с камерой предыдущего поколения. Также положительно повлиять на качество съемки должны новые алгоритмы ИИ.

Если большинство производителей флагманов перешло на использование 50-мегапикселных сенсоров Sony, то Nubia держится за 64-мегапиксельные не самых последних поколений. Так, в основном модуле используется 64-мегапиксельный датчик Sony IMX787. Также в основном модуле объектив с фокусным расстоянием 35 мм, хотя у большинства других телефонов фокусное расстояние основного объектива составляет 24-25 мм.

В основном модуле есть оптическая стабилизация, есть она и в модуле с телеобъективом с фокусным расстоянием 85 мм. В этом модуле также установлен 64-мегапиксельный сенсор (оптический формат – 1/2 дюйма) и имеется система OIS. Единственный 50-мегапиксельный датчик применяется в модуле со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 116°. Также в систему основной камеры входит многоканальный спектральный датчик.

Аппаратная платформа Nubia Z50 Ultra – это SoC Snapdragon 8 Gen 2, дополненная оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0. Емкость аккумулятора составила 5000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 80 Вт.

Из других особенностей новинки – большая испарительная камера для адекватного охлаждения SoC (площадь составляет 4214 мм2), чип NFC, стереодинамики, адаптер Bluetooth 5.3, ИК-излучатель.

Работает телефон под управлением Android 13 с интерфейсом MyOS13. Разработчики сделали так, что пользователь может удалить практически все предустановленные приложения, кроме 8 основным. То же самое сделала Xiaomi в своем новом интерфейсе MIUI 14.

Что касается цен, то они выглядят так: 8/256 ГБ – 580 долларов, 12/256 ГБ – 620 долларов, 12/512 ГБ – 680 долларов, 16 ГБ/1 ТБ – 865 долларов. Есть у Nubia Z50 Ultra и спецверсия с 12/512 ГБ памяти и изображением картины Ван Гога «Звездная ночь» на тыльной панели. Такая оценена в 720 долларов.