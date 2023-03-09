Bitget становится официальным спонсором женской футбольной команды «Ювентус»

Криптобиржа Bitget объявила в Международный женский день, что стала официальным спонсором женской команды «Ювентус». Женский «Ювентус», является одной из самых успешных футбольных команд Италии, выигравшей пять чемпионских титулов, два Кубка Италии и три Суперкубка Италии.

Решение Bitget спонсировать женскую команду «Ювентус» было вдохновлено составом ее собственной компании. 40% сотрудников на руководящих должностях в Bitget — женщины, а биржа — работодатель с равными возможностями. Обязательства Bitget по расширению возможностей, доступных для женщин в криптопространстве, и по вдохновению их на то, чтобы они были лучшей версией себя, воплощены в решении спонсировать женскую футбольную команду.

Грейси Чен, управляющий директор Bitget, заявила: «Мы чувствуем глубокую близость к женскому "Ювентусу", чьи спортивные достижения оставили след в футбольных рекордах. Спонсорство женской команды "Ювентус" сделает криптовалюту более доступной женской аудитории и побудит женщин использовать возможности, которые предоставляет жизнь. Мы уверены, что это партнерство перерастет в долгосрочную договоренность, которая принесет пользу всем сторонам».

Тициана Ди Джоя, коммерческий директор «Ювентуса», добавила: «Мы очень рады сотрудничеству с Bitget и разделяем их приверженность продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин во всех отраслях, будь то спорт или цифровые технологии. Как ведущий футбольный клуб, мы знаем, как важно предоставить равные возможности для всех, и мы гордимся тем, что связаны с компанией, которая разделяет наши ценности».

В 2021 году женский «Ювентус» стал первым итальянским клубом, который выиграл все матчи чемпионата. В следующем сезоне они вышли в четвертьфинал женской Лиги чемпионов УЕФА.

Спонсорство Bitget женского «Ювентуса» является частью постоянных усилий биржи, направленных на то, чтобы вдохновить людей на участие в криптоотрасли. Размещая свою торговую марку в открытом доступе и участвуя в мероприятиях, направленных на повышение осведомленности о деятельности компании, Bitget помогает привлечь в отрасль новое поколение пользователей.

Партнерство с футбольной командой также поддерживает усилия Bitget по привлечению большего количества женской аудитории в криптопространство. В отрасли традиционно доминируют мужчины, но начинает происходить демографический сдвиг, когда цифровые активы становятся более привлекательными для широкого круга пользователей сети, включая женщин.

В 2021 году Bitget стала официальным партнером первой команды «Ювентуса», и это сотрудничество было продлено на сезон 2022–2023 годов. Вместе с легендарным футбольным клубом Bitget запускает глобальную кампанию Take Your Shot, которая вдохновляет людей быть более смелыми в осуществлении своей мечты, независимо от их пола.