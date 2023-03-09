В тестовой сборке Windows 11 появились новые функции

Разработчики из Microsoft продолжают интегрировать новые функции в тестовые сборки Windows 11, которые доступны в рамках программы предварительной оценки Windows Insider. На этот раз инсайдерам стала доступна функция «Рекомендация файлов» в «Проводнике».

Из названия понятно, что данный инструмент рекомендует файлы, которые, возможно, пользователь захочет открыть во время взаимодействия с операционной системой. Нововведение появилось в сборке Windows 11 под номером 23403 на канале Dev. Это говорит о том, что данная функция находится на этапе разработки, но в будущем она может стать частью стабильных версий ОС.

Согласно имеющимся данным, функция «Рекомендация файлов» работает при условии авторизации с учётной записью Azure Active Directory. Это может означать, что данный инструмент ориентирован на корпоративных пользователей. В рекомендациях отображаются хранящиеся в облачном пространстве файлы, владельцем которых является пользователь, а также те, которыми с ним поделились коллеги. В настоящее время увидеть рекомендованные файлы могут не все участники инсайдерской программы, поскольку Microsoft хочет собрать больше отзывов, прежде чем делать нововведение более доступным.

В упомянутой сборке Windows 11 появились и другие любопытные нововведения. Например, разработчики добавили подсказки по сочетаниям клавиш в контекстное меню в «Проводнике». Отображаемые в верхней части контекстного меню и справа символы являются частью сочетания клавиш и соответствуют названию действий, представленных в списке. Функция «Живые субтитры» получила поддержку упрощённого и традиционного китайского, французского, немецкого, итальянского, японского, португальского и испанского языков.