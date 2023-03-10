Apple выпустит приложение для стриминга классической музыки

Компания Apple готовится к запуску нового приложения, которое ориентировано на любителей классической музыки. Речь идёт о продукте под названием Apple Music Classical, которое станет общедоступным 28 марта.

В 2021 году Apple купила нидерландский стриминговый сервис Primephonic, который специализировался на классической музыке. Именно он стал основой нового приложения, которое уже на старте предложит пользователям более 5 млн классических композиций, включая новые релизы в высоком качестве, а также сотни тщательно подобранных плейлистов. Помимо музыки в Apple Music Classical будут публиковаться биографии композиторов, а также подробная информация о ключевых произведениях.

Пользователи приложения смогут искать интересующие их произведения по композитору, дирижёру, названию или каталожному номеру. Контент будет транслироваться в высоком качестве до 192 кГц / 24 бит (Hi-Res Lossless). Известные композиторы представлены в приложении не только биографическими данными и композициями, но и качественными цифровыми портретами, создание которых Apple заказала у художников. Со временем библиотека сервиса будет пополняться новыми композициями.

Приложение Apple Music Classical не требует дополнительной платы, поскольку является частью подписки Apple Music. Это означает, что использовать его смогут все подписчики стриминговой платформы компании. На старте новое приложение станет доступно на устройствах с iOS (начиная с iOS 15.4), но позднее разработчики также выпустят Android-версию.