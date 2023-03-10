Meta может запустить децентрализованного конкурента Twitter

Компания Meta изучает идею о разработке децентрализованной соцсети с автономными узлами и публикациями в текстовом формате — она может стать прямым конкурентом Twitter, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя компании.

«Мы изучаем идею об автономной социальной сети для обмена текстовыми публикациями. Считаем, что существует потребность в отдельном пространстве, где блогеры и общественные деятели могли бы делиться новостями о том, что им интересно», — цитирует Reuters электронное письмо представителя Meta.

Впервые об этом рассказал индийский деловой портал Moneycontrol, уточнив, что в компании проект проходит под кодовым именем P92. Децентрализованная соцсеть будет поддерживать стандартный протокол ActivityPub, с которым работает Mastodon, наиболее известная открытая альтернатива Twitter, и другие ресурсы пространства Fediverse. В отличие от принадлежащих компаниям Twitter и Facebook децентрализованные платформы вроде Mastodon устанавливаются на тысячах серверов, которыми управляют добровольцы, — эти соцсети объединяются в своего рода «федерацию» со стандартным пространством учётных записей аналогично адресам электронной почты.

Как минимум первая предварительная версия децентрализованной соцсети Meta P92 появится под брендом Instagram, и вход на платформу будет осуществляться через Instagram-аккаунты.