Назван список профессий, по которым сильнее всего ударит ИИ

Искусственный интеллект стремительно совершенствуется – это значит, что большие языковые модели (LLM или Large Language Model), на которых базируется, например, ChatGPT от OpenAI, вскоре начнут влиять на рынок труда. Больше всего технология повлияет, как минимум, на 20 профессий.

Умение искусственного интеллекта быстро и качественно обрабатывать большие объемы информации и генерировать связный текст, превращает его в полезный для работников ресурс. Так, профессионалы в сфере недвижимости используют ChatGPT для составления различных списков, юристы – для написаний завещаний.

Ученые из Принстонского университета, Университета Пенсильвании и Нью-Йоркского университета Эл Фэлтен (Ed Felten), Манав Радж (Manav Raj) и Роберт Сименс (Robert Seamans) опубликовали на arxiv.org статью о том, какие отрасли затронет ИИ, моделирующий язык.

Ученые пришли к выводу, что некоторые профессии сильнее всего подвержены влиянию ChatGPT – использовать технологию могут маркетологи, учителя и преподаватели. В то же время чатбот может не только помогать сотрудникам выполнять рабочие задачи, но и полностью дублировать их функции, что в конечном итоге способно привести к массовым сокращениям.

Итак, список возглавили маркетологи, за ними следуют преподаватели иностранного языка и литературы, географии, истории, права, философии, культурологии и религии, социологии, политологии, уголовного правосудия, психологии, деловой и межличностной коммуникации. Под удар могут попасть также социологи, политологи, специалисты по библиотечному делу, юристы по гражданским делам, судьи, клинические и школьные психологи и коучи.

Ученые уверены, что на область юриспруденции ИИ повлияет сильнее всего. Также под раздачу могут попасть турагентства, грантовые фонды, спортивные агенты и музыкальные продюсеры. Программистов в списке не оказалось, хотя чат-бот умеет писать код.