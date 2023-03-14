Viber рассказал, какими смартфонами пользуются белорусы

Rakuten Viber поделился данными, на каких устройствах жители Беларуси чаще всего пользовались приложением в феврале 2023 года.
Выяснилось, что большинство пользователей Viber в Беларуси предпочитают смартфоны на базе Android, однако число iOS пользователей растет. В феврале 2023 года у смартфонов на базе Android проникновение составило 86% от пользователей Viber в Беларуси. Пользователей iOS – 14%, что на 1% больше, чем аналогичный показатель за февраль 2022 года.
Что касается самых популярных брендов смартфонов в феврале 2023 года среди пользователей Viber в Беларуси, то в тройку лидеров попали: Redmi, Samsung и Apple. По сравнению с данными за аналогичный месяц прошлого года, Samsung уступил лидирующую позицию Redmi, который ранее был на втором месте. Также в этом году в тройку лидеров попал Apple, который год назад был только на пятой позиции, что еще раз подтверждает рост популярности iOS в Беларуси. Полный список самых популярных бренды смартфонов в феврале 2023 года среди аудитории мессенджера Viber в Беларуси выглядит так:
- Redmi
- Samsung
- Apple
- Huawei
- Xiaomi
- POCO
- Realme
- VIVO
- HONOR
- ZTE
Если говорить о популярных моделях смартфонов, на первом месте в феврале 2023 года находился Redmi 9A. На втором и третьем месте расположились iPhone 11 и Redmi 9C. В целом предпочтения белорусских пользователей Viber не изменились с февраля 2022 года – они по-прежнему активно используют модели телефона Redmi, а iPhone 11 – самая популярная модель от Apple. Полный список популярных моделей смартфонов в феврале 2023 года среди пользователей Viber в Беларуси:
- Redmi 9A
- iPhone 11
- Redmi 9C
- Redmi Note 8
- Redmi 9
- Redmi Note 8Pro
- Samsung Galaxy A12
- Redmi Note 7
- Samsung Galaxy A50
- Samsung Galaxy A51
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Комментарии
И что? Я, разработчик мобильных приложений, получил представление на какую версию андроида у белорусов с точки зрения API следует ориентироваться? Какой тагит включать? Нет, ничего подобного! Журналисты есть журналисты, им лишь бы кукарекнуть.
Журналисты дают разработчикам возможность погуглить. ;)
Не знаю, сколько пользователей у вашего приложения, но, сдаётся мне, оно таково, что узнать про "версию андроида" вы можете, просто опросив их лично :)