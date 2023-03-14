Viber рассказал, какими смартфонами пользуются белорусы

Rakuten Viber поделился данными, на каких устройствах жители Беларуси чаще всего пользовались приложением в феврале 2023 года.

Выяснилось, что большинство пользователей Viber в Беларуси предпочитают смартфоны на базе Android, однако число iOS пользователей растет. В феврале 2023 года у смартфонов на базе Android проникновение составило 86% от пользователей Viber в Беларуси. Пользователей iOS  – 14%, что на 1% больше, чем аналогичный показатель за февраль 2022 года.

Что касается самых популярных брендов смартфонов в феврале 2023 года среди пользователей Viber в Беларуси, то в тройку лидеров попали: Redmi, Samsung и Apple. По сравнению с данными за аналогичный месяц прошлого года, Samsung уступил лидирующую позицию Redmi, который ранее был на втором месте. Также в этом году в тройку лидеров попал Apple, который год назад был только на пятой позиции, что еще раз подтверждает рост популярности iOS в Беларуси. Полный список самых популярных бренды смартфонов в феврале 2023 года среди аудитории мессенджера Viber в Беларуси выглядит так:

  1. Redmi
  2. Samsung
  3. Apple
  4. Huawei
  5. Xiaomi
  6. POCO
  7. Realme
  8. VIVO
  9. HONOR
  10. ZTE

Если говорить о популярных моделях смартфонов, на первом месте в феврале 2023 года находился Redmi 9A. На втором и третьем месте расположились iPhone 11 и Redmi 9C. В целом предпочтения белорусских пользователей Viber не изменились с февраля 2022 года – они по-прежнему активно используют модели телефона Redmi, а iPhone 11  –  самая популярная модель от Apple. Полный список популярных моделей смартфонов в феврале 2023 года среди пользователей Viber в Беларуси:

  1. Redmi 9A
  2. iPhone 11
  3. Redmi 9C
  4. Redmi Note 8
  5. Redmi 9
  6. Redmi Note 8Pro
  7. Samsung Galaxy A12
  8. Redmi Note 7
  9. Samsung Galaxy A50
  10. Samsung Galaxy A51
 

 

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

И что? Я, разработчик мобильных  приложений, получил представление на какую версию андроида у белорусов с точки зрения API следует ориентироваться? Какой тагит включать? Нет, ничего подобного! Журналисты есть журналисты, им лишь бы кукарекнуть. 

Аватар пользователя savely

savely

Журналисты дают разработчикам возможность погуглить. ;)

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

И что? Я, разработчик мобильных  приложений, получил представление на какую версию андроида у белорусов с точки зрения API следует ориентироваться? Какой тагит включать? Нет, ничего подобного! Журналисты есть журналисты, им лишь бы кукарекнуть. 

Не знаю, сколько пользователей у вашего приложения, но, сдаётся мне, оно таково, что узнать про "версию андроида" вы можете, просто опросив их лично :)

+1