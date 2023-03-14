Viber рассказал, какими смартфонами пользуются белорусы

Rakuten Viber поделился данными, на каких устройствах жители Беларуси чаще всего пользовались приложением в феврале 2023 года.

Выяснилось, что большинство пользователей Viber в Беларуси предпочитают смартфоны на базе Android, однако число iOS пользователей растет. В феврале 2023 года у смартфонов на базе Android проникновение составило 86% от пользователей Viber в Беларуси. Пользователей iOS – 14%, что на 1% больше, чем аналогичный показатель за февраль 2022 года.

Что касается самых популярных брендов смартфонов в феврале 2023 года среди пользователей Viber в Беларуси, то в тройку лидеров попали: Redmi, Samsung и Apple. По сравнению с данными за аналогичный месяц прошлого года, Samsung уступил лидирующую позицию Redmi, который ранее был на втором месте. Также в этом году в тройку лидеров попал Apple, который год назад был только на пятой позиции, что еще раз подтверждает рост популярности iOS в Беларуси. Полный список самых популярных бренды смартфонов в феврале 2023 года среди аудитории мессенджера Viber в Беларуси выглядит так:

Redmi Samsung Apple Huawei Xiaomi POCO Realme VIVO HONOR ZTE

Если говорить о популярных моделях смартфонов, на первом месте в феврале 2023 года находился Redmi 9A. На втором и третьем месте расположились iPhone 11 и Redmi 9C. В целом предпочтения белорусских пользователей Viber не изменились с февраля 2022 года – они по-прежнему активно используют модели телефона Redmi, а iPhone 11 – самая популярная модель от Apple. Полный список популярных моделей смартфонов в феврале 2023 года среди пользователей Viber в Беларуси: