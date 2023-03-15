Google анонсировала функции ИИ для «Почты» и «Документов»

Google анонсировала набор функций искусственного интеллекта для своих сервисов Google Docs, Gmail, Sheets и Slides, пишет The Verge.

Нововведения позволят генерировать и обобщать информацию, а также искать новые идеи. В общем, это похоже на знаменитого ChatGPT. Кроме того, в Gmail можно будет генерировать целые письма по нескольким ключевым мыслям. В Slides ИИ будет создавать картинки, видео и аудио для иллюстраций.

Инструмент для написания текста в Docs и ​​Gmail станет доступен группе «доверенных тестировщиков» в США в этом месяце. Другие функции станут доступны для публики позже в этом году.

 

 

 

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