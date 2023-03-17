В Microsoft 365 добавили GPT-4

Компания Microsoft представила ИИ-помощник Copilot, который входит в состав пакета приложений Microsoft 365. Этот помощник основан на GPT-4 от OpenAI и представляет собой чат-бот, который будет появляться в боковой панели.
Отмечается, что новинка поможет генерировать текст в Word, создавать презентации в PowerPoint и таблицы в Excel. Также она сможет отслеживать обновления в связанных проектах, будет отслеживать собрания в Microsoft Teams, а ещё сможет работать с письмами в Outlook.
В самой Microsoft утверждают, что новинка — это не просто очередная итерация ChatGPT. Система объединяет в себе приложения Microsoft 365 с данными Microsoft Graph и нейросетью GPT-4.
Компания хочет запустить функцию Business Chat для работы с данными и приложениями офисного пакета. Всё это позволит создать единую систему для работы с разными данными.
Как отмечается, пока что Copilot тестируют с небольшой группой клиентов, чтобы на основе их отзывов улучшить показатели системы и сделать её более дружелюбной к пользователю, а также более результативной. О сроках полноценного запуска обещают рассказать в ближайшие месяцы.
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