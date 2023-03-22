В МТС стали доступнее две модели смартфонов vivo

В салонах связи и интернет-магазине МТС можно приобрести смартфоны vivo Y35 4/128GB и Y22 4/64GB по сниженным ценам. Обе модели стали доступнее как при покупке единым платежом, так и в рассрочку. Экономия при покупке первой модели составит 80 рублей, при покупке второй – 50 рублей.

Смартфон vivo Y35 оборудован 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц. Высокая яркость обеспечивает четкое изображение даже под прямыми солнечными лучами. Экран умеет фильтровать вредное для глаз синее излучение. Для создания качественных снимков здесь предусмотрены тройная основная камера на 50+2+2 Мп и селфи-камера на 16 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Емкий аккумулятор на 5000 мАч поддерживает технологию обратной зарядки.

По 31 апреля 2023 года на смартфон vivo Y35 с 4/128GB памяти при покупке единым платежом действует скидка 80 рублей. В рамках акции «Для всех» его стоимость составит 499 рублей. Смартфон также доступен в рассрочку для всех абонентов МТС по акции «Промо 2023». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 45,40 рубля, а на два года – 21,70 рубля.

Смартфон vivo Y22 оснащен 6,55-дюймовым экраном с разрешением 720x1612 пикселей, что сответствует стандарту HD+. Расположенная на тыльной стороне корпуса двойная камера совмещает основной модуль на 50 Мп и сенсор для макросъемки на 2 Мп. Фронтальная камера получила сенсор на 8 Мп.

Модель примечательна наличием экрана с плавной прокруткой благодаря поддержке повышенной частоты обновления до 90 Гц. Продолжительное время автономной работы обеспечивается за счет аккумулятора емкостью 5000 мАч.

По 31 марта 2023 года смартфон vivo Y22 4/64GB все желающие могут приобрести за 459 рублей. В рамках акции «Промо 2023» ежемесячный платеж в рассрочку на год снижен до 41,80 рубля, а на два года – до 20 рублей.

В МТС также можно приобрести ряд других моделей бренда vivo. Перечень и характеристики с ценами на смартфоны представлен по ссылке.