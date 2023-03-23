Представлен новый портативный монитор Philips 16B1P3302D

С марта 2023 года в рамках серии портативных решений поступит в продажу монитор Philips 16B1P3302D. Уникальный дизайн этой серии мониторов победил в конкурсах reddot 2021 и Product iF Design Awards 2021.

Представляем иной подход к работе с помощью портативных устройств

Монитор Philips 16B1P3302D отличается легкостью и портативностью. Он легко помещается в кейс или рюкзак благодаря небольшому 15,6-дюймовому экрану (диагональ 39,6 см).

Два разъема USB-C расположенных на боковой стороне монитора позволяют одновременно подключать и использовать 2 провода USB-C. Эти разъемы выполняют несколько функций, таких как зарядка, передача данных, или подключение дополнительного экрана.

Дополнительные функции для работы вне офиса

Philips 16B1P3302D делает рабочий процесс в дороге более удобным благодаря многоугольной подставке, которая может наклоняться с углом от 0 до 90 градусов, широким углам обзора 170/170 градусов, а также высокопроизводительной матрице с технологией IPS LED. Все это обеспечивает комфортный просмотр практически с любого ракурса.

Монитор Philips 16B1P3302D демонстрирует высокое качество изображения благодаря разрешению Full HD с соотношением сторон 16:9 и технологии SmartImage, обеспечивающей высокую контрастность и оптимизацию настроек изображения. Кроме того, Philips 16B1P3302D оснащен функцией EasyRead для обеспечения удобства в процессе чтения и режимом LowBlue для снижения нагрузки на глаза.

Учитывая все эти особенности, данный монитор прекрасно подойдет для тех, кто хочет улучшить свой опыт удалённой работы, используя портативное решение и при этом сохраняя уровень комфорта, присущий традиционному офису.

Philips 16B1P3302D поступит в продажу с марта 2023 года по рекомендованной розничной цене 753 белорусских рубля.