В МТС стартовали продажи двух планшетов нового бренда – Blackview TAB 15 и TAB 11 SE 4G. Приобрести их можно в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа с ежемесячным платежом от 32,17 рубля в месяц.

Blackview TAB 15 – универсальный планшет для всей семьи. Его яркий 10,5-дюймовый IPS-экран порадует отличной цветопередачей. Поддержка высокого разрешения 1920х1200 пикселей позволит наслаждаться видео в Full HD качестве. А четыре мощных стереодинамика обеспечат эффект полного погружения во время просмотра фильма или прослушивания музыки.

Планшет Blackview TAB 15 оснащен фирменной оболочкой Doke OS_P 3.0, работающей на базе ОС Android 12. Она поддерживает технологию интеллектуальной предварительной загрузки, которая повышает среднюю скорость запуска приложений на 15%. Для нее также характерны плавная анимация всех типов всплывающих окон и элегантный пользовательский интерфейс.

Устройство можно легко превратить в мини-ноутбук, подключив клавиатуру и мышь. Режим ПК позволяет открывать несколько окон приложений или веб-сайтов одновременно, что помогает использовать планшет с большей эффективностью. Новинка работает от батареи емкостью 8280 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.

Планшет Blackview TAB 15 4G 10.51" 8/128GB можно приобрести в рамках акции «Для всех» за 819 рублей. Его также можно взять в рассрочку без первого платежа по акции «Промо 2023». Тогда ежемесячный платеж на год составит 74,50 рубля, а в рассрочку на 2 года — 35,63 рубля.

Модель Blackview TAB 11 SE 4G получила 10,36-дюймовый IPS-экран с разрешением 2000х1200 пикселей. Для создания эффектных фото предусмотрена основная камера на 13 Мп, а для селфи и высокочетких видеоконференций – фронтальная камера на 8 Мп. Громкое и качественное звучание выдают два стереодинамика.

Планшет Blackview TAB 11 SE 4G позволяет подключать беспроводные наушники и другие гаджеты через модуль Bluetooth 5.0. Имеется и аудиоразъем 3,5 мм для проводных наушников. Внутреннее хранилище на 128 ГБ можно расширить с помощью карты памяти microSD до 1 ТБ. Внушительная батарея емкостью 7680 мАч обеспечивает до 22 часов проигрывания аудио и до 5,8 часов воспроизведения видео.

Планшет Blackview TAB 11 SE 4G 10.36" 8/128GB можно приобрести за 739 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 67,20 рубля, а на два года — 32,17 рубля.