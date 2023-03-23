В GitHub Copilot появится ИИ-помощник, который поможет разработчикам писать код

Компания GitHub, принадлежащая Microsoft, модернизирует свою систему Copilot, чтобы интегрировать модель OpenAI GPT-4.

GitHub Copilot получит большое обновление в рамках всеобъемлющей концепции "Copilot X", которая включает в себя новый работу ИИ чат-бота в редакторах кода. Это даст возможность ИИ распознавать код, рекомендовать изменения и исправлять ошибки.

"С помощью Copilot X мы показываем наше будущее видение Copilot, которое подразумевает присутствие ИИ на каждом этапе жизненного цикла разработчика", - пояснил генеральный директор GitHub Томас Дохмке в интервью The Verge. "Это фундаментально повлияет на опыт разработчиков".

Эта помощь может выражаться в анализе кода на предмет уязвимостей безопасности, объяснении принципов работы блоков кода или даже в помощи при переписывании отдельных частей или добавлении полезных комментариев для тех, кто будет проверять код позже.

По данным сервиса, GitHub Copilot уже сыграл важную роль в повышении производительности труда более миллиона человек, помогая разработчикам писать код на 55% быстрее.