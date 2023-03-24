Microsoft начала публичное тестирование сервиса совместной работы Loop

Компания Microsoft сообщила, что сервис Loop стал доступен в режиме публичного предварительного тестирования.

"Со временем способы совместной работы претерпели значительные изменения. Сейчас, в нынешних условиях, мы сталкиваемся с большим количеством двусмысленности и неопределенности, чем когда-либо, что требует от нас совместного творчества в быстро меняющейся и динамичной среде. Нам нужны инструменты, которые принимают беспорядочность нашего творческого процесса и могут адаптироваться к нашим постоянно меняющимся потребностям. Именно поэтому мы разработали Microsoft Loop" - рассказывает Microsoft в своем блоге.

В основе Microsoft Loop лежат люди, которые совместно создают проект. При этом не важно, где они находятся и какие инструменты используют. Это опыт совместного творчества, который объединяет команды, контент и задачи.

Сервис позволит получить доступ к общим рабочим областям и страницам, куда можно в режиме онлайн импортировать и упорядочивать задачи, проекты и документы. Пользователи могут превратить любую страницу в блок контента с последующей его вставкой в Teams, Outlook, Word и др.