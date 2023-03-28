Microsoft представила новый дизайн Teams

Microsoft представила предварительную версию радикально переработанного приложения Teams. Установка нового приложения Microsoft Teams должна происходить втрое быстрее, а запуск собраний или подключение к ним — вдвое быстрее. Microsoft заявляет, что новое приложение Teams потребляет на 50 % меньше памяти и занимает на 70 % меньше места на диске. Помимо этого радикально переработан интерфейс.

«Новое приложение Teams быстрее, проще и более гибкое, чем когда-либо прежде, — заявил Суми Сингх (Sumi Singh), главный вице-президент по разработке Microsoft Teams. — Мы добились огромных успехов в производительности и удобстве использования. Новые Teams работают в 2 раза быстрее, используя на 50 % меньше ресурсов».

Microsoft, безусловно, прислушивалась к отзывам о том, что Teams работает медленно, быстро разряжает аккумулятор у ноутбуков и потребляет очень много ресурсов. Компания намеревалась исправить эту ситуацию много лет назад, но ей пришлось постоянно масштабировать сервис, чтобы удовлетворить огромный спрос со стороны миллионов новых пользователей, ежедневно добавлявшихся во время пандемии.

Существующий клиент Microsoft Teams перешёл на платформу React, но не полностью, так как он все ещё использует части Angular JS. То есть приложение загружало одновременно два фреймворка JavaScript, что делало его медленным и требовательным к ресурсам. Теперь Microsoft полностью перешла на технологию Microsoft Edge WebView2 и библиотеку React JavaScript. Также компания переработала интерфейс в стиле Fluent Design, используя элементы оформления Windows 11, такие как цветовая палитра и полупрозрачность. Teams теперь автоматически переключается в тёмный режим, появились групповые изображения профилей и темы.

Microsoft также добавила ряд очень полезных улучшений. Упрощено переключение между учётными записями, все учётные записи и уведомления можно просматривать в одном раскрывающемся меню. Исправлена ситуация с остававшимися поднятыми руками даже после того, как вопрос был задан. Доска получила возможность вставлять компоненты Loop, чтобы сделать холст ещё удобнее для совместной работы. Появились видеофильтры на основе ИИ с анимациями и возможностью изменять оттенок видео в презентациях.

Новый клиент Teams позиционируется как основа для будущей работы Microsoft с ИИ-помощником Copilot и другими функциями на основе ИИ. ИИ-помощник в виде боковой панели Teams сможет планировать встречи, помогать в подведении итогов, создании кратких пересказов встреч и других общих вопросах. Функция бизнес-чата Copilot будет представлена в Teams в виде чат-бота для получения данных и информации из служб и приложений Microsoft 365.

Также пользователям Teams стали доступны 3D-аватары для использования вместо изображения с камеры. Microsoft провела закрытое тестирование аватаров, работающих на платформе Mesh, добавив новую систему освещения для улучшения внешнего вида кожи и волос аватара. Mesh — это платформа для совместной работы с использованием виртуальных аватаров социальной платформы виртуальной реальности AltspaceVR, приобретённой Microsoft.

Аватары будут анимироваться на основе голоса пользователя и при использовании смайликов Teams. Например, если использовать функцию «поднять руку» на собрании, аватар Teams тоже поднимет руку. Microsoft также сотрудничает с Meta * , чтобы развернуть виртуальную реальность для Teams с гарнитурами Quest, чтобы люди могли проводить встречи в виртуальной реальности с 3D-аватарами.

Новый клиент Microsoft Teams будет доступен сегодня в виде предварительной версии, а широкое развёртывание произойдёт в конце этого года после тестирования и получения обратной связи от пользователей. Компании смогут получить доступ к предварительной версии Teams с помощью переключателя в верхнем левом углу существующего приложения «Попробовать новое приложение Teams». При необходимости возможен возврат к классическому приложению Teams.

Стоит упомянуть, что предварительная версия доступна только для коммерческих пользователей и имеет некоторые ограничения в функциональности — в ней отсутствует доступ к сторонним приложениям или бизнес-приложениям, недоступны некоторые расширенные функции вызовов и расширенные функции собраний. Новый клиент Teams пока доступен только для Windows, версия для Mac находится в разработке. Microsoft планирует в этом году сделать новую версию Teams доступной для образования, государственных учреждений и платформ виртуализации.