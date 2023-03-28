В МТС появились смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro

В сеть салонов и интернет-магазин МТС поступили продажу смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro. Базовая модель часов получила новый датчик и увеличенную площадь контактной поверхности, а версия Pro обзавелась самым емким аккумулятором в линейке Samsung Galaxy Watch. Приобрести их можно как единым платежом, так и в рассрочку.

Умные часы Samsung Galaxy Watch 5 оснащены ударопрочным армированным алюминиевым корпусом. Экран защищен сапфировым стеклом, которое в 1,6 раза устойчивее к повреждениям, чем покрытие модели предыдущего поколения. Измененный дизайн задней поверхности и увеличенная ее площадь позволяет часам плотнее прилегать к запястью, что помогает датчикам получать более точные данные о состоянии организма. Измерение показателей здоровья осуществляется с помощью фирменного интеллектуального датчика BioActive, контролирующего сразу три модуля. Один из них позволяет делать ЭКГ, второй —собирает максимум информации о составе тела, третий — следит за сердечным ритмом. Дополняет устройство пятого поколения новый датчик измерения температуры тела.

Умные часы Samsung Galaxy Watch 5 подсчитают все пройденные шаги, сожженные калории и проанализируют вашу ежедневную активность. Устройство распознает до 90 видов тренировок, а благодаря влагозащите в 5 АТМ с ним можно заниматься водными видами спорта и погружаться на глубину до 50 метров. Гаджет работает под управлением операционной системы Wear OS, которая поддерживает работу с сервисами Google Maps и YouTube, а также с голосовыми помощниками Bixby и Google Ассистент. Умные часы Watch 5 оснащены функцией SmartSwitch — перенос данных с предыдущего поколения Galaxy Watch. Время автономной работы при стандартном режиме использования — до 40 часов. Смарт-часы поддерживают технологию быстрой зарядки — 45% за 30 минут.

Приобрести Samsung Galaxy Watch 5 можно за 899 рублей. В рассрочку на год их можно оформить за 85 рублей в месяц, а на два года — за 44,5 рубля в месяц.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 Pro оснащены множеством полезных функций, которые помогут следить за показателями здоровья и физической активности, а емкий аккумулятор и современные технологии энергосбережения обеспечат до 80 часов автономной работы. Внушительная батарея емкостью 590 мАч, которая на 60% больше емкости аккумулятора модели четвертого поколения. Титановый корпус и сапфировое стекло сводят к минимуму вероятность износа и поломки от ударов. Отличное качество изображения обеспечивает яркий 1,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 450x450 пикселей.

Новая функция «Маршрут тренировки» позволяет импортировать в память гаджета маршруты для ходьбы и велоспорта в формате GPX. Придерживаться маршрута во время прогулок или занятий велоспортом стало ещё проще благодаря голосовым подсказкам и навигации при помощи вибрации.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 Pro предлагаются за 1299 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячная выплата составит 123 рубля в месяц, на два года — 63,5 рубля.