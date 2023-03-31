Apple выиграла суд против патентного тролля VirnetX на $502 млн

Представителям Apple удалось убедить апелляционный суд США оставить в силе решение патентного трибунала, в результате которого компания VirnetX может лишиться выплаты в размере $502 млн.

Апелляционный суд подтвердил решение Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO) — оно признало недействительными два патента, в нарушении которых VirnetX обвинила Apple. Глава VirnetX Кендалл Ларсен (Kendall Larsen) выразил разочарование решением суда и заявил, что компания рассматривает возможность инициировать повторные слушания или подать апелляцию в Верховный суд США.

После заседания акции VirnetX подешевели на 14 %, но затем выросли на 55 %, когда компания сообщила о намерении выплатить акционерам внеочередные дивиденды и выразила уверенность, что добьётся выплат от Apple. Производитель iPhone судится с патентным троллем уже 13 лет, в течение которых обе компании прошли через несколько судебных процессов и апелляций.

В 2020 году суд в Восточном Техасе признал Apple виновной в нарушении принадлежащего VirnetX патента, связанного с технологией виртуальных частных сетей — VPN. Apple обжаловала приговор и параллельно добилась аннулирования двух патентов, по которым у VirnetX к ней возникли претензии. Как выяснилось, аналогичные изобретения описывались в более ранних публикациях. На состоявшихся в сентябре прошлого года слушаниях стороны сошлись на том, что аннулирование патентов означает аннулирование соответствующего судебного решения.