Скидки до 90 рублей на ряд смартфонов vivo в МТС

В салонах связи и интернет-магазине МТС можно приобрести смартфоны vivo Y35 4/128GB, Y22 4/64GB и Y16 3/32GB по сниженным ценам. Все модели стали доступнее как при покупке единым платежом, так и в рассрочку. Экономия при их покупке составит до 90 рублей.

Смартфон vivo Y35 оборудован 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц. Высокая яркость обеспечивает четкое изображение даже под прямыми солнечными лучами. Экран умеет фильтровать вредное для глаз синее излучение. Для создания качественных снимков здесь предусмотрены тройная основная камера на 50+2+2 Мп и селфи-камера на 16 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Емкий аккумулятор на 5000 мАч поддерживает технологию обратной зарядки.

По 31 апреля 2023 года на смартфон vivo Y35 с 4/128GB памяти при покупке единым платежом действует скидка 80 рублей. В рамках акции «Для всех» его стоимость составит 499 рублей. Смартфон также доступен в рассрочку для всех абонентов МТС по акции «Промо 2023». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 45,40 рубля, а на два года – 25 рублей.

Смартфон vivo Y22 оснащен 6,55-дюймовым экраном с разрешением 720x1612 пикселей, что сответствует стандарту HD+. Расположенная на тыльной стороне корпуса двойная камера совмещает основной модуль на 50 Мп и сенсор для макросъемки на 2 Мп. Фронтальная камера получила сенсор на 8 Мп.

Модель примечательна наличием экрана с плавной прокруткой благодаря поддержке повышенной частоты обновления до 90 Гц. Продолжительное время автономной работы обеспечивается за счет аккумулятора емкостью 5000 мАч.

Смартфон vivo Y22 4/64GB все желающие могут приобрести за 459 рублей. В рамках акции «Промо 2023» ежемесячный платеж в рассрочку на год снижен до 41,80 рубля, а на два года – до 20 рублей.

vivo Y16 3/32GB оснащен 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720×1600 пикселей, что соответствует стандарту HD+. Дисплей способен автоматически подстраивать уровень яркости в зависимости от окружающего освещения. Функция фильтрации вредного синего излучения поможет глазам не уставать.

На тыльной стороне смартфона расположена двойная AI-камера с основным сенсором на 13 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Фронтальная камера на 5 Мп позволит получать отличные селфи даже в условиях недостаточного освещения. Для улучшения качества портретных фото предусмотрен режим Face Beauty.

Смартфон поддерживает одновременную установку двух сим-карт и карты памяти microSD. Cканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку. Мощная батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает до 18 часов просмотра потокового видео и до 7 часов игр от одного заряда.

Смартфон vivo Y16 3/32GB в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 359 рублей. Смартфон также доступен в рассрочку для всех абонентов МТС по акции «Промо 2023». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 32,70 рубля, а на два года – 15,65 рубля.

В МТС также можно приобрести ряд других моделей бренда vivo. Перечень и характеристики с ценами на смартфоны представлен по ссылке.