Google сделала доступной на Windows функцию обмена данными между устройствами

Google сделала доступной на Windows встроенную в Android функцию «Обмен с окружением» (Nearby Share) — как сообщил разработчик, она упростит обмен данными между мобильными устройствами и ПК, обеспечивая отправку файлов и целых папок в несколько кликов.

Функция «Обмен с окружением» появилась в Android несколько лет назад. Сопряжение устройств производится по Bluetooth, а передача файлов — через локальную сеть по Wi-Fi. Приложение для ПК обещает быть востребованным, поскольку у многих владельцев Android-телефонов есть компьютеры под Windows.

Пользоваться приложением несложно. Установочный файл скачивается с сайта Android, а при установке достаточно несколько раз нажать «Далее». Потребуется ПК под управлением 64-битной Windows 10 или 11 с Bluetooth и Wi-Fi, причём Arm-версия для работы программы не подходит. Обмен файлами производится перетаскиванием их в Windows-приложение или через меню «Поделиться» в Android. Можно осуществить вход в аккаунт Google в приложении под Windows — в противном случае придётся подтверждать каждую передачу и на ПК, и на телефоне. Когда вход в учётную запись произведён, можно настроить автоматический приём файлов со своих устройств, от своих контактов или ото «всех».