Губернатор Калужской области России посетил ПВТ

Парк высоких технологий посетила делегация Калужской области Российской Федерации во главе с губернатором Владиславом Шапшой. В рамках мероприятия гостям были представлены кейсы компаний-резидентов ПВТ в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, а также «умный дом», сообщает пресс-служба Парка.

Так, руководитель компании «Р-НОКС» рассказал о платформе мониторинга качества воздуха для городов и промышленных территорий, ее возможностях и преимуществах.

Гостей заинтересовал разработанный компанией «Гмартикун» инновационный видеодомофон, который позволяет через смартфон видеть всех, кто звонит в дверь, даже если никого нет дома, и дает возможность удаленно впускать гостей. Как отмечает директор компании, «умный» домофон не только повышает комфорт, но и позволяет сэкономить средства застройщиков, которые можно дополнительно направить на благоустройство.

Компания-резидент «КометаРад» в свою очередь продемонстрировала собственный программный комплекс обработки, трехмерной реконструкции, передачи и хранения медицинских диагностических изображений 3DMeD.

В ходе визита заместитель директора Парка высоких технологий Кирилл Залесский рассказал гостям о деятельности Парка, правовых условиях, которые действуют в ПВТ, основных моделях цифрового бизнеса, а также преимуществах для продуктовых компаний.

«Результаты впечатляющие», – приятно удивился губернатор Владислав Шапша на темпы роста Парка высоких технологий за последние несколько лет.

«С момента принятия Президентом цифрового декрета начался новый этап Парка высоких технологий с акцентом на продуктовые компании и стартапы. Благодаря этому IT-сектор Беларуси изменился не только количественно, но и качественно. Всего за пять лет в ПВТ вступило в 5 раз больше компаний, чем за предыдущие 12 лет», – подчеркнул Кирилл Залесский.

В завершение визита Глава Калужской области пригласил руководство Парка высоких технологий на Международный форум «Цифровая эволюция», где участники обменяются опытом и лучшими практиками.