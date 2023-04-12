Вредоносные приложения для Google Play продают в даркнете за $20 тысяч

Эксперты Kaspersky проанализировали объявления о продаже вредоносных приложений для Google Play на нескольких форумах в даркнете (русскоязычных и международных) с помощью сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence. Цены на программы и аккаунты разработчиков (они необходимы, чтобы загружать приложения в магазин) доходят до 20 тысяч долларов США.

Несмотря на активную модерацию загружаемых в Google Play приложений, в него иногда проникают вредоносные и нежелательные версии и обновления программ. К сожалению, их часто обнаруживают уже после того, как устройства пользователей окажутся заражены.

В даркнете злоумышленники покупают и продают вредоносные приложения для Google Play, а также обновления для них, и рекламируют свои разработки. Чтобы загрузить зловред в стор, они покупают аккаунт разработчика в Google Play и загрузчик вредоносного кода. Аккаунты предлагают по цене от 60 до 200 долларов. Стоимость вредоносных загрузчиков варьируется от 2 до 20 тысяч долларов в зависимости от сложности, новизны и уникальности кода, а также от дополнительной функциональности.

В даркнете чаще всего предлагают встроить вредоносный код в криптовалютные трекеры, различные финансовые приложения, сканеры QR-кодов или приложения для знакомств. Такие программы выкладываются в Google Play, а вредоносный код злоумышленники добавляют позднее. Авторы объявлений также отмечают, сколько раз были скачены такие приложения, чтобы показать, сколько потенциальных жертв можно охватить. Чаще всего в сообщениях указывается пять тысяч загрузок или более.

За дополнительную плату злоумышленники могут обфусцировать код (затруднить анализ) приложения, чтобы усложнить обнаружение защитными решениями. Чтобы увеличить число загрузок, злоумышленники также используют рекламные возможности самого Google.

Авторы объявлений предлагают три способа сотрудничества: за долю от конечной прибыли, по подписке и за полное приобретение аккаунта или зловреда. Некоторые продавцы проводят аукционы на покупку своих продуктов, так как количество продаваемых лотов ограничено. Стоимость одного из подобных проанализированных предложений начиналась с 1500 долларов с шагом в 700 долларов. При этом, например, блиц-цена покупки (без торга) на одной из площадок составила 7 тысяч долларов.

Продавцы в даркнете также могут предложить опубликовать приложение за покупателя, чтобы тому не пришлось напрямую взаимодействовать с Google Play, но он всё равно мог получать информацию о пользователях. Чтобы снизить риски при заключении сделки, злоумышленники часто прибегают к услугам незаинтересованных посредников (эскроу).

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