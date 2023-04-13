Twitter добавит возможность торговать криптовалютами

Twitter предоставит своим пользователям доступ к акциям, криптовалютам и другим финансовым активам благодаря партнерству с компанией eToro, занимающейся трейдингом.

Начиная с четверга, в приложении Twitter будет запущена новая функция. Она позволит пользователям просматривать графики рынка по расширенному спектру финансовых инструментов, покупать и продавать акции и другие активы с eToro, сообщили CNBC в компании.

В настоящее время уже можно просматривать в режиме реального времени торговые данные, например, по акциям компаний. Это можно сделать с помощью функции Twitter "cashtags" - вы ищете символ и вставляете перед ним знак доллара, после чего приложение покажет вам ценовую информацию от TradingView, используя API (интерфейс прикладного программирования).

Также можно нажать кнопку с надписью "Посмотреть на eToro", что приведет на сайт eToro, а затем покупать и продавать активы на его платформе. EToro использует TradingView в качестве партнера по рыночным данным.

Это партнерство является редкой и примечательной бизнес-сделкой для Twitter с тех пор, как Илон Маск возглавил компанию после покупки платформы за 44 миллиарда долларов в прошлом году.

Основанная в Израиле в 2007 году, eToro является онлайн-брокером, позволяющим пользователям покупать и продавать акции и криптовалюты.