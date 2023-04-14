Представлены игровые смартфоны Asus ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Ultimate

Asus представила в Китае свои новые флагманские модели – ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Ultimate. Это типично игровые смартфоны, акцент в которых сделан на производительности.

Отличием версии Ultimate является специальный внешний охладитель AeroActive Cooler, входящий в комплект поставки. Он предназначен для еще большего охлаждения SoC. Табличка ниже хорошо демонстрирует, насколько лучше ROG Phone 7 Ultimate справляется с играми в сравнении с обычными флагманами на той же однокристальной системе.

Внешне ROG Phone 7 схожи с предшественниками. Габариты смартфона составляют 173 x 77 x 10,4 мм, масса – 239 граммов. Обычная версия доступна в черном и белом цветах, Ultimate – только в белом.

Asus ROG Phone 7 получили экраны OLED Samsung поколения E4 с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2448 х 1080 пикселей, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 1500 кд/кв.м. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus.

SoC Snapdragon 8 Gen 2 работает вместе с оперативной памятью и флеш-памятью UFS 4.0. Asus снабдила платформу большой системой охлаждения GameCool7 с СЖО (испарительной камерой). Только площадь графеновых слоев системы охлаждения составляет 16 000 мм2. В AnTuTu ROG Phone 7 набирает 1,36 млн баллов – один из лучших результатов смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 2.

Основная камера модели представлена датчиками с разрешением 50 Мп (Sony IMX766), 13 Мп (OmniVision OV13B, со сверхширокоугольным объективом) и 5 Мп (Samsung S5K5E9) для съемки макро. Фронтальная камера – с 32-мегапиксельным сенсором OmniVision OV32C.

Емкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч (он разделен на два элемента по 3000 мА·ч для снижения нагрева во время зарядки), максимальная мощность зарядки – 65 Вт. Тут реализована технология обхода батареи во время работы от сети (для сохранения ресурса аккумулятора), но в случае внезапного отключения питания от сети смартфон автоматически быстро переключается на питание от аккумулятора. Для удобства зарядки во время игр разъем для зарядки вынесен на боковую грань

Новинки уже доступны для заказа в Европе, стоимость стартует с отметки 1000 евро за базовый ROG Phone 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. За ROG Phone 7 Ultimate с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, а также охладителем AeroActive Cooler в комплекте просят 1400 евро. Отдельно охладитель оценен в 110 евро.