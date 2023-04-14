WhatsApp объявил о запуске новых функций для безопасности

Команда популярного мессенджера WhatsApp объявила о запуске новых функций, которые призваны повысить уровень защиты пользователей и их данных.

Во-первых появится новая проверка при регистрации. При переносе аккаунта WhatsApp на новое устройство в качестве дополнительной меры безопасности на старом устройстве будет показываться уведомление с просьбой подтвердить действие. Как отмечают разработчики, если кто-то другой попытается перенести ваш аккаунт на новое устройство без вашего ведома, вы получите оповещение.

Вторая функция – «Подтверждение устройства», которая должна защитить устройство от несанкционированный доступ для рассылки нежелательных сообщений в WhatsApp от имени пользователя. И, наконец – автоматическая проверка кодов безопасности, которая позволяет моментально убедиться, что переписка с выбранным контактом защищена.

Все эти нововведения станут доступны для пользователей WhatsApp в ближайшие месяцы.