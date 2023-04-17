Sega купила компанию-создателя игры Angry Birds за 706 млн. евро

Компания Rovio Entertainment, создатель видеоигр Angry Birds, согласилась на сделку с японским гигантом Sega Sammy Holdings. В результате сделки компания Sega, заплатит за компанию Rovio 706 млн. евро.

В феврале финская компания Rovio объявила о начале пересмотра бизнеса, включая проведение переговоров о возможной продаже. В субботу компания подтвердила, что ведет переговоры с Sega.

Ранее в этом году Rovio вела переговоры с израильским конкурентом Playtika Holding о возможном поглощении. Однако эти переговоры закончились в прошлом месяце без заключения сделки.

Финская компания Rovio наиболее известна благодаря бренду Angry Birds, который начал свою историю как популярная мобильная игра в 2009 году. По словам представителей Rovio, Angry Birds стала первой мобильной игрой, которую скачали миллиард раз. В прошлом году компания заявила, что количество загрузок всех игр достигло пяти миллиардов.

Однако Rovio еще не придумала продолжение, которое смогло бы повторить глобальную популярность Angry Birds. Это сделало ее потенциальной целью поглощения для более крупных компаний игровой индустрии. В Rovio работает около 550 сотрудников в восьми игровых студиях по всему миру.