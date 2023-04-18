19 апреля Zborka Labs проведет Team's Day

19 апреля в 19.00 в офисе лаборатории стартапов Zborka Labs состоится мероприятие Team's Day. Фаундеры представят свои стартапы, чтобы найти энтузиастов, которым близок проект.
Мероприятие будет интересно тем, у кого есть:
• опыт работы в IT секторе более 3-х лет;
• готов занять позицию СТО;
• Backend-, Frontend-, Mobile-, Dev-разработчик;
• Sales на зарубежные рынки, маркетолог, специалист по работе с блогерами, smm;
• UI/UX-Designer, 3D-Artist;
• спец в другой области, но тебе интересно стать частью стартапа.
Можно участвовать онлайн или офлайн. Подробности и регистрация по ссылке.
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Горячие темы