Adobe добавила в Lightroom множество ИИ-функций

Adobe объявила о крупном обновлении Lightroom в своем блоге: «Сегодня Adobe представляет новые ИИ-инновации в экосистеме Lightroom — Lightroom, Lightroom Classic, Lightroom Mobile и Web, — которые упрощают редактирование фотографий на профессиональном уровне, чтобы каждый мог воплотить в жизнь свои творческие замыслы, где бы ни возникло вдохновение».

Adobe описывает функцию Denoise как новый инструмент на базе ИИ, с помощью которого можно удалить цифровой шум из своих изображений, чтобы улучшить качество без потери деталей. Это особенно полезно при работе с файлами с высоким значением ISO при слабом освещении. Новая функция теперь доступна для файлов RAW, а в скором времени получит поддержку других файлов.

Кривые в маскировании на базе ИИ позволяют пользователям создавать настраиваемые и точные изменения, регулируя контраст, тон и цвет в определенных частях изображения.

Адаптивные пресеты с ИИ позволяют быстро сгладить кожу на портретах, улучшить освещение и сделать четче черты лица для достижения желаемого вида. Darken Beard затемняет волосы на лице модели для большего эффекта, а Enhance Clothing увеличивает контраст, насыщенность и текстуру — это позволяет оптимизировать четкость и сделать фотографии более яркими. Новые адаптивные пресеты добавлены в библиотеку, которая уже включает в себя Enhance, Glamour, Whiten Teeth и Texturize Hair.

Компания заявляет, что все новейшие функции доступны уже сейчас и могут быть загружены в приложении Creative Cloud для настольных ПК, а функции, применимые для iOS/Android, начинают развертываться по всему миру сегодня. Стоимость Adobe Lightroom от 9,99 долларов в месяц после бесплатной 7-дневной пробной версии.