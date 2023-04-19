Белорусы смогут брать микрокредиты у мобильных операторов

Операторам сотовой связи планируют предоставить право выдавать займы гражданам на потребительские нужды на сумму не более 200 базовых величин. Об этом заявил председатель правления Национального банка Павел Каллаур во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, сообщает БЕЛТА.

Как отметил Павел Каллаур, велась работа по совершенствованию правовых условий для развития некредитных финансовых организаций, повышению качества оказываемых ими услуг. В частности, принимались меры по комплексному урегулированию вопросов в сфере потребительского микрофинансирования. "Подготовлен проект указа Президента, предоставляющий право операторам сотовой связи выдавать нашим гражданам займы на потребительские нужды в сумме, не превышающей 200 базовых величин", - рассказал он.

"С одной стороны, это позволит обеспечить повышение доступа физических лиц к финансам. С другой стороны, предоставление микрозаймов с использованием цифровых технологий, проведением соответствующей идентификации заемщика выведет микрофинансирование на новый уровень, соответствующий нынешним реалиям", - отметил председатель правления Нацбанка.