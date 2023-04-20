Microsoft выпустила большое обновление API DirectStorage, которое позволяет ускорить время загрузки игр.

Новая версия DirectStorage 1.2 теперь поддерживает жесткие диски, что было одним из запросов разработчиков к Microsoft. Ранее чтение данных с жестких дисков производилось через буферизацию, что компенсировало время поиска данных, но DirectStorage обращался к файлам минуя этот механизм, что делало HDD непригодными для предыдущих версий интерфейса. Однако новая версия DirectStorage добавила поддержку HDD, что дало графическим процессорам возможность запрашивать данные у жестких дисков напрямую, а сжатые игровые ресурсы теперь распаковываются на лету средствами GPU.

Также разработчики игр теперь могут получать обратную связь от ПК и выяснять, какой процессор используется при распаковке ресурсов: центральный или графический процессор. Это позволяет не допускать снижения производительности при использовании несовместимых алгоритмов сжатия. С каждым крупным обновлением требования к оборудованию ослабляются. Изначально только накопители NVMe поддерживались, затем к ним добавились AHCI (SATA), а теперь поддерживаются и жесткие диски.