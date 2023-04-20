Microsoft выпустила большое обновление API DirectStorage

Microsoft выпустила большое обновление API DirectStorage, которое позволяет ускорить время загрузки игр.

Новая версия DirectStorage 1.2 теперь поддерживает жесткие диски, что было одним из запросов разработчиков к Microsoft. Ранее чтение данных с жестких дисков производилось через буферизацию, что компенсировало время поиска данных, но DirectStorage обращался к файлам минуя этот механизм, что делало HDD непригодными для предыдущих версий интерфейса. Однако новая версия DirectStorage добавила поддержку HDD, что дало графическим процессорам возможность запрашивать данные у жестких дисков напрямую, а сжатые игровые ресурсы теперь распаковываются на лету средствами GPU.

Также разработчики игр теперь могут получать обратную связь от ПК и выяснять, какой процессор используется при распаковке ресурсов: центральный или графический процессор. Это позволяет не допускать снижения производительности при использовании несовместимых алгоритмов сжатия. С каждым крупным обновлением требования к оборудованию ослабляются. Изначально только накопители NVMe поддерживались, затем к ним добавились AHCI (SATA), а теперь поддерживаются и жесткие диски.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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