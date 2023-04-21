Каждый седьмой абонент МТС пользуется VoLTE

Всего за год после запуска VoLTE, который состоялся в апреле 2022 года, число абонентов МТС, подключивших технологию, превысило 800 тыс. человек. Она дает возможность одновременно пользоваться в сети 4G/LTE и голосом, и высокоскоростным мобильным интернетом. Технология VoLTE доступна жителям всех регионов страны.

Рост интереса к VoLTE (Voice over LTE) связан с расширением проникновения сети 4G/LTE, а также увеличением ассортимента смартфонов, поддерживающих данную технологию. На сегодняшний день VoLTE можно подключить более чем на 100 моделях мобильных устройств.

Технология VoLTE позволяет совершать голосовые вызовы в сети 4G/LTE. Благодаря ей соединение происходит мгновенно, так как не возникает необходимости переключаться в сети 2G или 3G. Таким образом, абоненты МТС могут одновременно разговаривать по телефону и «находиться» в интернете на скорости 4G.

Подключить VoLTE на территории Беларуси можно везде, где доступна сеть 4G. Технология не влияет на стоимость услуг и потребление интернет-трафика. Для ее использования требуется устройство с поддержкой VoLTE. Если технология не включена по умолчанию, то это можно сделать самостоятельно, активизировав соответствующую функцию в настройках.

Подробнее с возможностями VoLTE и вариантами подключения можно ознакомиться здесь.

 

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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