МТС предоставил своим абонентам упрощенный доступ к антивирусному ПО Kaspersky. Теперь белорусы могут защитить устройства от вредоносных программ, оформив подписку на продукты «Лаборатории Касперского».

Антивирусное ПО Kaspersky — это сервис, позволяющий получить доступ к продуктам компании «Лаборатория Касперского» и защитить устройства от вредоносного программного обеспечения. Чтобы воспользоваться программными продуктами, надо оформить подписку для номера МТС. Списание средств за их использование будет производиться автоматически с баланса телефона ежесуточно или ежемесячно.

Одна подписка на сервис позволяет обеспечить защиту до 3 устройств одновременно в любом сочетании: персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. Антивирусные решения доступны для операционных систем Windows, macOS, iOS и Android.

В зависимости от потребностей сервис позволяет подобрать необходимый уровень защиты устройств: премиум-защиту с антивирусным решением Kaspersky Total Security, оптимальную защиту с Kaspersky Internet Security или защиту для мобильных устройств на основе программы Kaspersky Internet Security для Android и Safe Kids.

Комплексные решения Kaspersky не только обеспечат защиту устройств от любых вирусов и вредоносного ПО в режиме реального времени, но и позволят воспользоваться инструментами для защиты онлайн-платежей и личных данных, заблокировать рекламу или ограничить время использования устройства, а также предотвратят несанкционированный доступ к личной информации или веб-камере.

Защитное решение Kaspersky Total Security включает в себя премиум-функции: зашифрованное хранилище для файлов, менеджер паролей и приложение для детей Kaspersky Safe Kids.