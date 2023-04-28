MТС Cloud на Белорусском ИКТ-саммите рассказал о трендах в сфере облачных технологий

В Минске прошел VI Белорусский ИКТ-саммит, на котором эксперты из различных организаций и компаний обсуждали глобальные и локальные тенденции развития IT-рынка. Тренды в сфере облачных технологий представил и начальник отдела продаж МТС Cloud Евгений Чеботорович.

Представитель МТС Cloud отметил, что 2022 год оказался довольно интересным для IT-отрасли. Участникам рынка приходилось постоянно адаптироваться под новые реалии, однако в итоге рост продаж облачных услуг МТС Cloud превысил 100 %.

Наиболее востребованной стала услуга аренды виртуальных серверов и дискового пространства для хранения файлов, которая оказывается по модели IaaS (Инфраструктура как сервис). Чаще всего в облачную среду переносили веб-сайты, CRM-системы, тестовые среды и разработки.

Самый взрывной спрос продемонстрировал сервис «Объектное хранилище S3», рост продаж которого существенно превзошел ожидания. Хранилище позволяет поместить контент любого формата: аудио- и видеофайлы, документы, фрагменты кода, архивы данных, различный софт. Услуга «Объектное хранилище» имеет совместимость с Amazon S3 по API.

Еще один важный тренд — переход от монолитов к микросервисам. Заказчики все чаще обращаются для развертывания контейнерной инфраструктуры, чтобы размещать в ней свои наработки.

По оценке Евгения Чеботоровича, при переходе в облако компании наиболее часто стремились быстро масштабировать новый продукт, повысить уровень безопасности своей IT-инфраструктуры и снизить риски, связанные с кибератаками. Забота о безопасности — это один из основных трендов 2022 года. Интерес к высокотехнологичным решениям по защите информации значительно подстегнули принятый чуть ранее закон «О защите персональных данных», а также общее увеличение количества кибератак.

Также в последнее время в МТС Cloud стали больше обращаться по поводу технического сопровождения имеющейся IT-инфраструктуры на удаленной основе. Речь идет о сопровождении программного обеспечения и оборудования, понимании совместимости и заменимости разного софта, создании новой инфраструктуры на основе решений open source.

VI Белорусский ИКТ-саммит проходил 19-20 апреля в рамках форума «ТИБО-2023». На саммите руководители ведущих IT-компаний и эксперты рынка обсуждали особенности и перспективы внедрения различных передовых технологий: облачные решения, интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн, 3D-моделирование, беспилотные летательные аппараты, умные транспортные системы и многое другое.