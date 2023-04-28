Microsoft прекратит выпускать обновления функций ОС Windows 10

Хотя поддержка Windows 10 по-прежнему сохраняется до осени 2025 года, компания более не намерена выпускать для своей операционной системы обновления функций. В компании объявили, что ОС до самого конца жизненного цикла теперь будет получать только ежемесячные обновления безопасности — новых возможностей у пользователей больше не появится

Соответствующая информация уже появилась и на странице Microsoft, посвящённой Windows 10 Home и Pro. Дополнительно указывается, что релизы операционной системы, выпускаемые по каналу Long Term Servicing Channel (LTSC), будут обновляться в соответствии с собственными, особыми жизненными циклами. На русскоязычной версии страницы информация о прекращении обновлений функций отсутствует.

Время полного завершения жизненного цикла ОС по-прежнему не изменилось — обновления безопасности будут выпускаться ежемесячно до 18 октября 2025 года. Как сообщает PC World, примечательно, что последнее обновление функций в финальной версии 22H2 фактически не добавило операционной системе ничего нового — речь шла преимущественно об устранении накопившихся багов.

Тем временем обновление Windows 11 2022 Update, ранее получившее кодовое название Windows 11 2H22, предлагает целую мини-коллекцию новых функций. Хотя Windows 10 по-прежнему является самой популярной операционной системой в мире, Microsoft, так или иначе, заставит перейти на новую ОС систему тех, кому это в принципе позволяет компьютерное железо.

Тех, кто будет придерживаться старой операционной системы, ожидает постепенное ухудшение функциональности компьютера. Например, новые варианты браузеров Chrome не поддерживают старые версии Windows, что неизбежно приведёт к появлению технических проблем.