Xiaomi представила 90-дюймовые телевизоры с 4K и 144 Гц

Компания Xiaomi представила два новых телевизора с диагоналями 90 дюймов. Если Redmi Max 90 представляет собой относительно недорогую для подобного размера модель, то Xiaomi TV ES Pro 90 получил панель лучшего качества и поддерживает более передовые функции, но и стоит дороже почти на 300 евро.

Redmi Max 90 дебютировал с 90-дюймовой ЖК-панелью с LED-подсветкой. Он поддерживает разрешение 4K Ultra HD и частоту обновления изображения 144 Гц, обеспечивается яркость до 700 кд/м2. Модель получила четырёхъядерный процессор, 3 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт флеш-памяти. Имеется порт HDMI 2.1, несколько портов USB 3.0, а также возможна работа с беспроводным интерфейсом Wi-Fi 6.

В свою очередь Xiaomi TV ES Pro 90 представляет собой более технически совершенное решение. Новинка тоже оснащена ЖК-дисплеем с LED, но в ES Pro 90 применяется 100 независимых зон подсветки, что обеспечивает более высокое качество изображения в сравнении с обычными LCD-дисплеями. Разрешение при этом тоже составляет 4K, частота обновления — 144 Гц.

Xiaomi TV ES Pro 90 способен отображать 94 % цветового пространства DCI-P3, максимальная яркость составляет уже 1000 кд/м2, имеется два порта HDMI 2.1 и звуковая система мощностью 15 Вт. Также модель получила четырёхъядерный процессор на Cortex-A73, 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт ПЗУ.

Заказы на Redmi Max 90 и Xiaomi TV ES Pro 90 уже начали принимать в Китае, продажи начнутся с 10 мая. Цена составляет эквивалент 1050 и 1311 евро соответственно. О поступлении в продажу на мировом рынке будет объявлено позже.