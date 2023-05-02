Microsoft добавила систему платежей в платформу для совместной работы Teams

Компания Microsoft объявила о запуске новой функции в своей популярной платформе для коммуникаций и коллаборации — Microsoft Teams. Эта функция позволяет пользователям осуществлять платежи непосредственно в приложении Teams. Услугой на данный момент могут воспользоваться пользователи из США и Канады.

Платежи в Microsoft Teams могут осуществляться через различные платежные системы, включая PayPal и кредитные карты. Новую систему Microsoft запустила в сотрудничестве с сервисами GoDaddy, PayPal и Stripe, сделав её бесплатной для бизнес-пользователей Teams.

Платежи в Microsoft Teams также могут быть полезны для бизнеса, так как это упрощает процесс оплаты за услуги и товары. Это также может улучшить взаимодействие между клиентами и компаниями, так как платежи могут быть осуществлены непосредственно в рамках коммуникационной платформы.

В целом, введение платежей в Microsoft Teams является еще одним шагом компании в развитии своей платформы для коммуникаций и коллаборации. Приложение для платежей Microsoft Teams можно загрузить в интернет-магазине Microsoft AppSource.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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