Microsoft добавила систему платежей в платформу для совместной работы Teams

Компания Microsoft объявила о запуске новой функции в своей популярной платформе для коммуникаций и коллаборации — Microsoft Teams. Эта функция позволяет пользователям осуществлять платежи непосредственно в приложении Teams. Услугой на данный момент могут воспользоваться пользователи из США и Канады.

Платежи в Microsoft Teams могут осуществляться через различные платежные системы, включая PayPal и кредитные карты. Новую систему Microsoft запустила в сотрудничестве с сервисами GoDaddy, PayPal и Stripe, сделав её бесплатной для бизнес-пользователей Teams.

Платежи в Microsoft Teams также могут быть полезны для бизнеса, так как это упрощает процесс оплаты за услуги и товары. Это также может улучшить взаимодействие между клиентами и компаниями, так как платежи могут быть осуществлены непосредственно в рамках коммуникационной платформы.

В целом, введение платежей в Microsoft Teams является еще одним шагом компании в развитии своей платформы для коммуникаций и коллаборации. Приложение для платежей Microsoft Teams можно загрузить в интернет-магазине Microsoft AppSource.